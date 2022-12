Sul Codice degli appalti di Salvini c'è il primo intoppo del Pnrr

Magari da Bruxelles non lo faranno notare troppo, visto che l’impegno era solo informale. Ma nel percorso a ostacoli che Giorgia Meloni sta battendo nell’attuazione del Pnrr, quella di ieri è stata a suo modo una giornata significativa, avendo segnato il primo mancato rispetto di una tabella di marcia condivisa con la Commissione Ue. Alla quale era stata data garanzia che il 5 dicembre la nuova bozza del Codice degli appalti sarebbe stata approvata, sia pure in via preliminare, dal Cdm: così da avviare un confronto costruttivo in vista della scadenza ufficiale, quella che prevede il varo definitivo del documento entro fine marzo prossimo. Data solo apparentemente remota: specie se le tensioni tra Palazzo Chigi e il Mit di Matteo Salvini perdureranno.

