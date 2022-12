Gelmini: "Da Draghi nessun ritardo sul Pnrr. Il governo non ha alibi: tocca a Meloni"

"Il governo Draghi ha conseguito tutti gli obiettivi. La Commissione Ue ha smentito ritardi. La premier in campagna elettorale diceva che erano "pronti". Lo dimostrino". Intervista alla ex ministra e visegretaria di Azione

Mariastella Gelmini, le leggiamo alcune frasi della premier Meloni: “Draghi non voglio criticarlo ma sul Pnrr…”. Lei ha fatto parte di quel governo. Oggi è vicesegretaria e portavoce di Azione. Facciamo trasparenza, come dicono quelli bravi. E’ vero che avete lasciato Palazzo Chigi e pure il lavoro indietro? “Non scherziamo! Il governo Draghi è stato sfiduciato a luglio, pochi giorni dopo il conseguimento di tutti gli obiettivi del primo semestre. E questo ha fatto sì che l’Italia ricevesse la seconda rata da 21 miliardi di euro, dopo i 45,9 miliardi ricevuti in precedenza. E ciononostante l’esecutivo ha continuato a lavorare, in particolare proprio per il Pnrr”. Lo vuole dire? “Lo dico. E’ l’ora che i nuovi ministri si assumano le loro responsabilità”.