Guerini è il nuovo presidente del Copasir, la guida della commissione va ai dem

Foto via Ansa

La presidenza del comitato d'intelligence va, per la seconda volta, all'ex ministro della Difesa del Pd. Giovanni Donzelli (FdI) eletto vicepresidente, mentre Ettore Rosato (Azione-Iv) è il neo-segretario

Il nuovo presidente del comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir) è Lorenzo Guerini, deputato del Partito democratico. La commissione, che conta 10 membri suddivisi equamente tra maggioranza e opposizione – e a quest'ultima per legge deve andare la presidenza –, ha eletto l'ex ministro della Difesa con 9 voti. Per Guerini si tratta della seconda volta da presidente del comitato sull'intelligence: la prima era stata a cavallo tra il 2018 e il 2019. La vicepresidenza è andata invece a Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia, mentre Ettore Rosato del Terzo polo (Azione-Iv) è il nuovo segretario.

Il Copasir è organo fondamentale perché permette all'opposizione di controllare le attività del governo. Infatti, il comitato può accedere a ogni documento e informazione riservata: dai Servizi d'intelligence, alla Pubblica Amministrazione, all'Autorità giudiziaria.