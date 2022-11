Rai veleno. E' già guerra sotterranea tra Fuortes e Rossi

Carlo Fuortes vuole andare via, Giampaolo Rossi non può entrare se resta Fuortes, ma di Rai che se ne occupa? C’è una grande questione che merita l’attenzione del governo ma che non può, al momento, essere affrontata dal governo. Lasciar correre è nelle cose, rimandare è fatale. Il caso Enrico Montesano con la sua maglia della X Mas esibita a Ballando con le stelle (lo stesso programma dove Iva Zanicchi aveva dato della “t…” a una giurata) si può derubricare a “e ora infine…”. La Rai travolta dalle palpatine di Memo Remigi (nel 2017 l’ad Antonio Campo Dall’Orto decise di chiudere in velocità il programma di Paola Perego per una gaffe sessista) smarrita dalla riforma dei generi (fallita a detta degli stessi autori Rai) e gravata dall’acquisto per i diritti dei Mondiali che provocano l’ilarità di Fiorello (si parla di 180 milioni di euro e l’Italia è fuori) ha tagliato il budget delle prime serate. La cifra si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Il taglio non riguarderebbe solo quelle. Raccontano in Rai: “Si tratta di un taglio orizzontale alle produzioni. A marzo, di fatto, i programmi finiranno. Poi saranno repliche”. Sono pezze, rattoppi, come nel caso Montesano. Sta infatti passando la linea che se l’Anpi (ma che c’entra con una azienda che genera fatturato con il compagno Pagliarulo?) dovesse accettare le scuse di Montesano (ripete: “La Rai sapeva tutto, nel caso faccio io causa alla Rai”) il comico potrebbe tornare in tranquillità a gareggiare. In tema di legali, c’è pure questa. I consiglieri di amministrazione Rai si lamentano perché gli sarebbe negato l’accesso agli atti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE