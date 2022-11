Maran si candida alle primarie Pd in Lombardia

L'assessore alla Casa del comune di Milano potrebbe annunciare domani la sua corsa per le prossime regionali

Pierfrancesco Maran, assessore comunale Pd a Milano, si candida alle primarie del centrosinistra per le elezioni regionali in Lombardia del 2023. L'annuncio ufficiale verrà fatto in una conferenza stampa domani mattina, secondo quanto riporta l'Adnkronos. "Lombardia 2023, la Grande Impresa. Vi aspetto domani, sabato mattina, alle ore 11.30 al Teatro Franco Parenti'', ha scritto questo pomeriggio su Facebook Maran.

La locandina rossa, senza simboli Pd, ricalca quelle delle iniziative organizzate dall'assessore milanese alla Casa nelle ultime settimane, appuntamenti raccolti nel tour "Cominciamo da capo", lanciato dopo le elezioni politiche per promuovere un dibattito nel centrosinistra in vista delle primarie per le regionali.

Pierfrancesco Maran, 42 anni, è assessore a Palazzo Marino dal 2011. Dopo aver ottenuto alle comunali dello scorso anno oltre 9mila preferenze (record della tornata elettorale), è stato confermato in giunta da Sala, con le deleghe a Casa e Piano quartieri. Esponente di spicco del Pd milanese, lo si dava come probabile candidato alle politiche 2022, ma a sorpresa ad agosto il suo nome è stato escluso dalle liste dem. Dopo le elezioni di settembre, i passi avanti per le regionali in Lombardia, a cui da domani sarà ufficialmente candidato per le primarie del centrosinistra.