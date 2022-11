L'atlantismo di Tajani nei nomi-chiave per la Farnesina

Come farsi baluardo di atlantismo in un governo di centrodestra in cui non tutti lo sono, questo è il problema, ma il vicepremier e neo ministro degli Esteri Antonio Tajani, già coordinatore nazionale di Forza Italia e ancora prima presidente del Parlamento europeo, si è caricato sulle spalle il fardello, forte dei buoni rapporti in Europa (dove comunque ha chiesto sostegno per la questione immigrazione). E dunque, a ogni occasione, Tajani sottolinea, ribadisce, rimarca dove siamo e chi siamo sullo scacchiere internazionale, come a voler togliere qualsiasi dubbio.

