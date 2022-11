Le capriole balneari di Meloni e Santanché: tra conflitto d'interessi e pasticci normativi. Occhio al Pnrr

La responsabile del Turismo, proprietaria del Twiga, cerca scappatoi per evitare accuse d'incompatibilità. Palazzo Chigi si prende le deleghe sulle spiagge: ma a promuovere la riforma del settore, non più tardi di febbraio, dovrà essere proprio la ministra di FdI. Le scadenze del Recovery da non mancare, e il rischio di un cortocircuito legislativo. Tutto per non ammettere che forse occorreva un'altra ministra del Turismo