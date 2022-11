Il piano del ministero del Made in Italy per dare slancio alle imprese. Parla Adolfo Urso

Sopra il portone di palazzo Piacentini in Via Veneto c’è ancora scritto ministero dello Sviluppo economico, ma presto diventerà ministero delle Imprese e del Made in Italy. Non cambia solo il nome, cambiano anche le cose? E come cambiano? Alzeremo barriere, giocheremo in difesa, terremo gli invasori fuori dalle mura? Sbagliato, il messaggio è del tutto diverso, spiega Adolfo Urso. “Ho scelto le imprese perché sono loro le protagoniste, sono loro che creano ricchezza, lo sviluppo è il contesto, il risultato. E il made in Italy, perché è il terzo marchio più conosciuto al mondo dopo la Coca-Cola e la Visa”. Niente protezionismo, allora? Niente mangiamo sano, mangiamo italiano? Niente stato pigliatutto? Il ministro sorride e non ci casca: “Il made in Italy piace perché è fatto di cose belle e cose buone. Lo dicevo fin da quando me ne sono cominciato a occupare come ministro del Commercio con l’estero vent’anni fa. Oggi aggiungerei un’altra qualità, piace perché è sostenibile. I consumatori sono più consapevoli e in particolare quelli che acquistano prodotti italiani chiedono qualità”. Meno plastica e più cuoio? “Non solo: più diritti, più rispetto delle regole sul lavoro, elevati standard sociali e ambientali”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE