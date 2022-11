Le virtù della Mattarellanomics

Le parole sono misurate come al solito, e come al solito significative. “La difesa del valore dei redditi e del risparmio contro la crescita dell’inflazione, dovuta all’impennata del costo dell’energia e degli altri beni di prima necessità, appare, più che mai un compito primario al quale la Repubblica è tenuta per Costituzione”. Interviene così, Sergio Mattarella, nella giornata mondiale per il risparmio. E qui forse non è il caso di ricordare che quel principio costituzionale – quello della tutela del risparmio, appunto – fu quello in nome del quale il capo dello stato nel 2018 si oppose alla nomina di Paolo Savona a ministro dell’Economia. Non è più il tempo in cui il populismo cercava nello scontro con Bruxelles – e con le leggi dell’economia – la sua legittimazione. Oggi, semmai, Meloni si esibisce in esercizi di europeismo e responsabilità per non fare allarmare mercati e istituzioni comunitarie.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE