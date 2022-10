"Covid, giustizia, economia. Perché Meloni deve cambiare idee, per governare". Parla Cattaneo (FI)

"Sull'ergastolo ostativo ha dovuto riconoscere che noi avevamo ragione e lei torto. Bene. Sulla pandemia, seguirei la linea Mattarella: attenzione a non cedere all'ideologismo, ora FdI non è più all'opposizione". L'intervista al capogruppo azzurro alla Camera, che avverte: "Basta veti. La responsabilità del Cav. non può essere l'alibi per l'arroganza dei nostri alleati"

La chiacchierata che si presumeva finalizzata a rimproverare quello che non va, nel rapporto con Giorgia Meloni, parte invece con un tono di soddisfazione. “Perché sull’ergastolo ostativo la premier ha di fatto riconosciuto che noi di FI avevamo ragione e che FdI aveva torto”. Alessandro Cattaneo la conosce bene, la vicenda. Era tra i banchi di Montecitorio, l’attuale capogruppo azzurro alla Camera, quando nel marzo scorso si approvò un provvedimento – poi rimasto monco per via della fine anticipata della legislatura – che in sostanza accoglieva le osservazioni della Consulta. I meloniani si astennero, parlarono di un mezzo favore alle mafie. “Oggi, come primo atto, il governo recupera pedissequamente quel testo”. Ravvedimento positivo? “La materia è complessa. Certo che chi sbaglia deve pagare, e quando si parla di criminalità organizzata non si scherza. Ma la pena va improntata a principi di umanità e di rieducazione. E siamo rassicurati dal vedere che la nostra linea garantista diventa la linea del governo”. Così non è, o non del tutto almeno, sul Covid. “E questo in effetti un po’ ci preoccupa”.