L'agenda internazionale di Meloni parte da Bruxelles. I primi 3 viaggi della premier

Ecco i prossimi incontri del presidente italiano: si parte il 3 novembre con i vertici europei, si continua poi il 7 e l'8 in occasione della Cop27 in Egitto, per finire il 15 e il 16 al G20 di Bali, in Indonesia

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha reso pubblici i suoi prossimi incontri internazionali. Per il mese di novembre sono tre i viaggi da tenere in considerazione. Il primo sarà giovedì 3, giorno del primo incontro del premier italiano con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e con Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. Quattro giorni dopo, lunedì 7 e martedì 8 ci sarà invece il vertice dei capi di stato e di governo in occasione della Cop27 di Sharm El-Sheikh. In queste date i leader mondiali potranno confrontarsi sulle tematiche ambientali e per Meloni sarà il momento di inaugurare la linea politica del governo in materia.

Già nel discorso programmatico alla Camera dei deputati prima di ottenere la fiducia, il primo ministro aveva dichiarato: "Non c’è un ecologista più convinto di un conservatore, ma quello che ci distingue da un certo ambientalismo ideologico è che noi vogliamo difendere la natura con l’uomo dentro. Coniugare sostenibilità ambientale, economica e sociale. Accompagnare imprese e cittadini verso la transizione verde senza consegnarci a nuove dipendenze strategiche e rispettando il principio di neutralità tecnologica. Sarà questo il nostro approccio". E per rendere ancor più chiara la sua visione aveva citato Roger Scruton: “l’ecologia è l’esempio più vivo dell’alleanza tra chi c’è, chi c’è stato, e chi verrà dopo di noi”.

L'ultima data divulgata sull'agenda di Meloni riguarda il 15 e il 16 novembre, quando il presidente giungerà al G20 di Bali, in Indonesia. Lì potrà incontrare gli alleati dell'Alleanza atlantica, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Al vertice potrebbe esserci pure Valdimir Putin: "Forse ci andrò", ha detto ieri il presidente russo. Un momento in cui sarà importante per la leader di FdI mettere ancor più in luce il posizionamento dell'Italia secondo la linea filo-ucraina e di condanna dell'aggressione russa.