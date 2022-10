Berlusconi: "La situazione è difficile, ma voteremo fiducia a Meloni"

Il Cav. torna in Senato per il voto al governo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia: ammette qualche mal di pancia all'interno della coalizione ma assicura di appoggiare la maggioranza

"La situazione è difficile, ma comunque noi diamo convintamente la nostra fiducia". Risponde così Silvio Berlusconi ai cronisti, quando gli chiedono se il governo abbia superato tutte le difficoltà e se sia coeso. Ammettendo quindi una certa dose di mal di pancia dopo le turbolenze della scorsa settimana, dalla lista di appunti che definivano il comportamento di Meloni "presuntuoso" e "supponente" fino al rifiuto di avere Licia Ronzulli nell'esecutivo.

Il voto di fiducia in Senato, dove il Cav. prenderà la parola per le sue dichiarazioni, si terrà oggi nel tardo pomeriggio. In Aula le dichiarazioni sono iniziate alle 13 e l'intervento di Berlusconi è atteso dopo la replica di Meloni.

Il Cav. torna oggi a parlare a Palazzo Madama dopo nove anni: era il 27 novembre 2013 quando venne decisa la decadenza da parlamentare di Berlusconi per effetto della legge Severino.