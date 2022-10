Monti: “Con questo governo si prospetta un dibattito più civile”

Il neoministro dell'Energia potrà contare su Cingolani come tutor ("Abbiamo un bel bottino"). Ma molto della trattativa sul price cap e sul nuovo Sure passa dalla capacità della neo premier di costruire un asse con l'Eliseo: per ora si lavora a un incontro informale a Roma, lunedì, col presidente francese. La rottura tra Parigi e Berlino. Le dinamiche al Consiglio europeo.