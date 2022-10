"Nel 2023 ci aspetta una crescita dello zero virgola: tutte le risorse, che saranno scarse, dovranno essere messe sul tema dell'energia. Per difendere le imprese e le famiglie", dice il presidente di Confindustria intervenendo alla Festa del Foglio

Bonomi: "Senza le imprese non esiste l'Italia"

Il nuovo governo rappresenta "una svolta storica, che mi auguro abbia l'efficacia di cooperare a livello internazionale e di affrontare le delicate sfide che attendono il nostro paese", dice Carlo Bonomi, presidente di Confindustria intervistato da Salvatore Merlo alla Festa dell'Ottimismo a Firenze. "Queste sfide sono innanzitutto a breve termine: sostenere l'industria italiana, tenendo conto della finanza pubblica. Nel 2023 ci aspetta una crescita dello zero virgola: tutte le risorse, che saranno scarse, dovranno essere messe sul tema dell'energia. Per difendere le imprese e le famiglie. Lo dicono i numeri, è questione di sicurezza nazionale: senza l'industria non c'è l'Italia".