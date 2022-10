Landini: “Troppa precarietà. C'è bisogno di una riforma del sistema fiscale”

Il segretario della Cgil ha spiegato all'evento del Foglio le intenzioni per i prossimi mesi e le richieste per il prossimo governo

“Il sindacato pensa che i contratti vanno modificati. Serve aprire una stagione di rinnovi che deve essere legata all’aumento dell’inflazione”, dice Maurizio Landini, segretario generale della Cgil intervistato da Salvatore Merlo alla Festa dell'Ottimismo del Foglio a Firenze.

“Bisogna ridurre la tassazione dei lavoratori dipendenti e aumentare il netto in busta paga”, perché, aggiunge “metà del paese non arriva alla fine del mese”. Al nuovo governo "chiederemo di trovare i soldi per sostenere famiglie e imprese", conclude Landini.