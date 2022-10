Il prefetto, dopo aver messo in discussione la divisione attuale delle agenzie, ha dichiarato che la prossima settimana incontrerà Piantedosi, il nuovo ministro dell'Interno

Gabrielli: "La delega ai servizi? Il governo Meloni ha tempo per riflettere"

Alla Festa dell'Ottimismo del Foglio, intervistato da Valerio Valentini, interviene Franco Gabrielli, autorità uscente con la delega ai servizi segreti e attuale prefetto. Gabrielli non commenta il fatto che Giorgia Meloni non abbia ancora assegnato la delega ai servizi, ma sottolinea che debba essere sia una persona di fiducia, sia una persona addentro la materia. "Credo che ci sia tutto il tempo perché Meloni possa fare una riflessione", ha detto Gabrielli, ricordando che anche l'ex premier Mario Draghi nominò la figura "15 giorni dopo con le nomine dei sottosegretari". "Per la complessità della materia trattata e delle questioni che ogni giorno devono essere trattate", secondo Gabrielli la presidente del consiglio Giorgia Meloni dovrebbe "individuare una persona di sua fiducia che abbia anche una conoscenza di questo mondo". Questo sarebbe "un binomio auspicabile, nell'interesse della presidente ma anche del paese", ha concluso.

In merito al comportamento dei soggetti politici riguardo all'invasione russa dell'Ucraina chiosa: "Alcune dichiarazioni non avevano bisogno dei servizi di intelligence".

E sull'accorpamento delle agenzie dà il suo assenso. Anche perché, spiega: "L'unitarietà c'è già di fatto. C'è questa falsa idea per cui dividendo si riesce a controllare meglio. Ma come si fa nel mondo di oggi a distinguere l'interno e l'esterno sul cyber, sul terrorismo, sulla criminalità organizzata". Il prefetto ha poi dichiarato: "andrò a incontrare il ministro Piantedosi".