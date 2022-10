Che cosa dice il caso Liz Truss sull'Italia di Liz Meloni?

Stabilità? Italians do it better. In un’Europa politicamente fragile il nostro paese è un modello di governabilità, nonostante i litigi. Tutte le toppe dell’Economist sull’Italia pizza, mandolino e instabilità

Italians do it better? Chissà. Il direttore dell’Economist, Zanny Minton Beddoes, ieri ha avuto la brillantissima e originalissima idea di raffigurare Liz Truss, sfortunata premier conservatrice inglese costretta alle dimissioni dopo appena sei settimane di governo, con i panni di un’improbabile gladiatrice italiana, armata di una gigantesca forchetta traboccante di spaghetti e di uno scudo smozzicato a forma di pizza margherita, dietro al quale sorprendentemente non si intravedono però né mandolini in festa né piovre mafiose in agguato. Il messaggio offerto dall’Economist è chiaro ed è interessante da mettere a fuoco: cari amici inglesi, forse non ve ne state accorgendo fino in fondo ma con le vostre buffonate economiche state rischiando di diventare instabili, inaffidabili, ingovernabili e impresentabili come il paese della pizza, della mafia e del mandolino.