Perché il governo Meloni rischia di restare ostaggio delle ambiguità

Coalizione o percezione: è questo il problema. La prima settimana del quasi governo Meloni si conclude con la notizia di un nuovo audio rubato a Silvio Berlusconi in cui l’ex presidente del Consiglio, il giorno dopo aver già comunicato il suo amore incondizionato per Vladimir Putin, amore certificato da lettere di auguri e regali reciproci conditi da bottiglie di vodka e casse di lambrusco che Putin e Berlusconi si sarebbero scambiati con allegria nelle ultime settimane, ha fatto sapere di considerare la guerra in Ucraina responsabilità più di Zelensky che di Putin e ha fatto sapere di considerare le vittime della furia putiniana responsabilità più del presidente ucraino che di quello russo. Il tutto, poi, dopo una settimana per così dire imprevedibile durante la quale Berlusconi ha mandato a quel paese i suoi alleati in diretta tv, durante la quale Forza Italia non ha votato il presidente del Senato proposto dai suoi alleati, durante la quale Berlusconi ha detto che Giorgia Meloni ha un comportamento “supponente”, “prepotente”, “arrogante”, “offensivo”, “ridicolo”, durante la quale Meloni ha detto che lei a differenza del suo alleato Berlusconi “non è ricattabile”, durante la quale il nuovo presidente del Senato ha rivendicato di avere busti di Mussolini in casa e durante la quale il nuovo presidente della Camera ha affermato di considerare le sanzioni contro la Russia un boomerang per l’occidente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE