Tajani per Meloni è un rompicapo: si dissocia dal Cav. per non perdere la Farnesina

La leader di FdI si fida quasi solo di lui, in FI. Ma dopo gli audio del Cav. lex presidente del Parlamento rischia di essere unfit come ministro degli Esteri. Come se ne esce? Gli sbuffi di Terzi di Sant'Agata e Urso. L'incontro burrascoso con Draghi. Le tenzioni con la Ronzulli, che si augura che finisca al Mise

E’ l’anello di congiunzione che rischia di diventare l’anello che non tiene. La quinta colonna che periclita. “Sulla caratura internazionale di Antonio Tajani non c’è neppure da discutere”, dice Luca Ciriani, meloniano di ferro. E lo dice senza fingere. Solo che poi, sotto garanzia di anonimato, altri fedelissimi di Donna Giorgia riflettono che no, “non è affatto scontato che possa restare il candidato d’obbligo per la Farnesina”. Di più: “E’ morto”. E il paradosso è che a ucciderlo sarebbe stato, con chissà quale grado di inconsapevolezza, lo stesso Silvio Berlusconi che lo ha voluto ai vertici del partito. “Le dichiarazioni del Cav. su Putin e Zelensky? Mi riservo di non commentarle, che è meglio”, sbuffa Giulio Terzi di Sant’Agata, l’ambasciatore eletto al Senato con FdI.