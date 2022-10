Matteo Salvini XXIII. Negozia la pace tra Meloni e Cav. Ipotesi Ceccardi vicesegretaria

Cerca di portare il sereno nella coalizione e all'interno del partito. Molinari resta irritato. In Lombardia la candidatura di Fontana resta in bilico. La partita dei vicesegretari

Il Viminale non potrà averlo ma il papato sì. E’ Matteo Salvini XXIII, il segretario “buono”. E’ impegnato in ben cinque negoziati di pace. Il più importante: la crisi cubana tra Giorgia Meloni e il Cav. Anche ieri Salvini ha lavorato per il ritiro dei missili nucleari. In Lombardia si occupa del conflitto tra Letizia Moratti e Attilio Fontana. Nella stessa regione dialoga con il Comitato Nord di Umberto Bossi. A est disinnesca la guerra civile tra leghisti veneziani e leghisti padovani. All’interno, nella Lega, è pronto a riconoscere i diritti delle donne. Susanna Ceccardi, detta la principessa Leila, potrebbe essere indicata vicesegretaria. Se il prossimo anno, a Stoccolma, non assegnano il Nobel per la Pace, a Salvini, sono dei veri farabutti.