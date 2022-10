Ritratto di Lorenzo Fontana, il presidente della Camera über Hellas che ascolta i Gemelli Diversi

Ultras nel calcio, nella religione, in politica estera. Ha saputo ravvedersi. La sua elezione per Salvini serva a pacificare il Veneto, ma al Veneto non basta. Lo scontro Fontana-Molinari-Salvini

Cinesi, è finita. Da oggi abbiamo un presidente della Camera “si logo”, un ultras dell’Italia “über Hellas” (è nato a Verona). E’ leghista. Si chiama Lorenzo Fontana, ma i suoi lo chiamano “Lorenz” come Konrad, l’etologo. Da adesso è dunque Konrad Fontana. Appena eletto lo ha detto chiaro: “L’Italia non deve omologarsi”. Beve birra. Mangia hamburger. Ascolta i Gemelli Diversi e i Sottotono. Avrà forse il mangianastri? Nella Lega lo scambiano per l’europarlamentare Alessandro Panza, il leghista che in ufficio ha la motosega: zam, zam, zam. Il Konrad Fontana va a messa ogni mattina e la ascolta in latino: “Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis”. Entra in quota Veneto, ma i veneti vogliono anche un ministero: “Ocio, no semo miga mona!”.