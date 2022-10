I confini necessari su ambiente e diritti per fare opposizione

I diritti, come l’ambiente, sono diventati per la sinistra europea (non è una questione solo italiana, ovvio) principi non negoziabili, come la vita e la dignità della persona per la chiesa cattolica non relativista prima di Francesco. Solo che la Chiesa, che pure questa battaglia la va perdendo se non l’abbia già persa, si appoggia su una tradizione, sulla ragione e sulla legge di natura, concettualmente tre bestioni filosofici o bastioni storici, mentre diritti e ambiente aspirano allo statuto di dogmi rivelati dell’ideologia contemporanea, sono assoluti in un mondo di relativi, vivono nel segno dell’evoluzione, non della tradizione. Dio Patria Famiglia e Popolo sono residuali in una società di single, di famiglie arcobaleno, di sessualità permissiva e libera, di consumi etici e estetici all’insegna del bel vivere invece che della buona vita, della sconfitta di ogni sofferenza, dell’incorporazione della vita e della morte come scelte, come portati dell’autonomia individuale, ma sono astrazioni paradossalmente meno fragili.

