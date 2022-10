Governo Meloni, si vota alla Camera: Fontana verso la presidenza

I deputati riuniti in Aula per la quarta votazione in cui basta la maggioranza assoluta. Il centrodestra sostiene il vicesegretario della Lega, il Pd voterà Guerra e Italia Viva Richetti

Dopo i tre tentativi falliti di eleggere un presidente della Camera, oggi i deputati tornano in Aula per una quarta votazione. Questa volta basta la maggioranza assoluta dei votanti e il favorito su cui sembra convergere tutta la coalizione di centrodestra è Lorenzo Fontana, vicepresidente della Lega.

10:45 - Anche Bossi alla Camera, Salvini gli presenta Fontana

Il leader della Lega Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli si stanno intrattenendo nel cortile della Camera con il fondatore della Lega, Umberto Bossi, accompagnato dal figlio Renzo. Spazio per battute, poi Salvini dice: Umberto, arriva il presidente della Camera, è veneto..." Si avvicina così Lorenzo Fontana che stringe calorosamente la mano al Senatur.

10:30 - Inizia la votazione

Inizia puntuale la prima chiama per l'elezione del presidente della Camera.

10:00 - Candidati di bandiera e bandierina

Molti candidati di bandiera (e di bandierina) per la presidenza della Camera. Motivo: tutte le opposizioni oggi si vogliono contare (lo faranno anche le correnti). FI intanto voterà per Lorenzo Fontana (Lega). Nottata di trattative, strappo ricucito, var del Senato ancora acceso — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) October 14, 2022

9:50 - Il Pd propone ai partiti di opposizione il nome di Maria Cecilia Guerra

Il Partito democratico voterà Maria Cecilia Guerra per la presidenza alla Camera dei deputati. Lo ha confermato la capogruppo alla Camera, Debora Serracchiani, al termine dell'assemblea dem che si è svolta questa mattina. "Il nome di Maria Cecilia Guerra è stato comunicato anche alle altre opposizioni e auspichiamo che possiamo riuscire a trovare una condivisione ampia. Abbiamo comunicato il nome e abbiamo detto loro 'rifletteteci'", ha aggiunto.

9:45 - Italia Viva vota Richetti

"Noi voteremo Matteo Richetti. Abbiamo due assenti, che si sappia subito. Ettore Rosato non potra' votare perche' presiedera' l'Assemblea ed Elena Bonetti che e' in missione. Quindi noi avremo 19 voti per Matteo Richetti". Queste le parole di Luigi Marattin, parlamentare di Italia Viva - Azione, ad "Agora'" su Rai3, su come voteranno oggi i parlamentari del suo gruppo politico.

9:30 - Tajani: "Forza Italia voterà Fontana"

"Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come Presidente della Camera dei deputati". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Dopo la spaccatura di ieri in Senato durante l'elezione di Ignazio La Russa, sembra dunque che il partito del Cav. voglia ricucire con Fratelli d'Italia e Lega. Resta aperto il dossier sui ministri che comporranno il prossimo governo, ma sembra superato il nodo Ronzulli: già ieri Silvio Berlusconi ha dichiarato che la senatrice non avrà nessun dicastero.