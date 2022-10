La Lega punta su Fontana alla presidenza della Camera per fare felice il Veneto

Salvini indica il suo vicesegretario come candidato al posto di Riccardo Molinari. Potrebbe anche prendere il ministero dell'Ambiente per Vannia Gava

Dalla sacrestia della Lega: “Le preghiere stanno funzionando”. Matteo Salvini non si è disunito. Il segretario è vigile, attento. Detto in lingua Lega: “Al momento non c’è l’ipotesi del bidone”. Sono solo cambiati i candidati priori. Avevamo lasciato, la notte di mercoledì, il fradèll Riccardo Molinari, candidato alla presidenza della Camera, poi dal cielo è calato lo spirito santo veneto. Si chiama Lorenzo Fontana, è il vicesegretario di Salvini, è stato un ottimo vicepresidente, sa chiedere scusa quando sbaglia, e adesso è lui il candidato presidente del centrodestra. Ha pure una laurea in filosofia presa all’Università pontificia San Tommaso d’Aquino. Sono conversioni repentine.