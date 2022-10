Segre e La Russa, pur così diversi, servono la stessa Costituzione

I due discorsi in Senato hanno ripercorso due storie di vita agli antipodi, ma compatibili l'una con l'altra. Entrambi hanno reso chiaro uno spirito inclusivo e la volontà di abbattere le ideologie e avvicinarsi sempre più ai valori repubblicani

La prima seduta del Senato, dedicata all’elezione del presidente, è stata caratterizzata da due discorsi, quello di Liliana Segre e quello, dopo l’elezione, di Ignazio La Russa. Non sono stati discorsi sovrapponibili – in ognuno si è espressa anche la personalità e la storia personale degli oratori – ma assolutamente compatibili. I percorsi umano e politico di Segre e La Russa non potrebbero essere più distanti, proprio questo rende significativa la loro convergenza su una “retorica repubblicana” veramente apprezzabile.