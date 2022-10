Il sovranismo alla prova del governo: questo è il momento migliore

Addio populismo a costo zero, è ora di mettere da parte tutto il peggio della sua agenda. Contratti e vincoli: che prezzo ha l’irresponsabilità in politica?

Lo diciamo in modo cinico, e forse anche irresponsabile, ma se proprio ci doveva essere un momento giusto in cui sperimentare al potere la destra sovranista possiamo dire, che un momento migliore di questo semplicemente non ci poteva essere.