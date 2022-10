I sospetti incrociati tra Renzi, Pd e M5s. Il sostegno a La Russa nella trattativa per le vicepresidenze

Santanchè e Ciriani a caccia dei voti delle opposizioni. Le telefonate all'alba, poi la sorpresa nell'urna. Come si è arrivati al rodeo dei franchi sostenitori per FdI. Letta teme la manovra a tenaglia di Pd e Terzo polo. Le accuse a Franceschini e Patuanelli. Il racconto della giornata in cui le opposizioni hanno salvato la Meloni

Dalle parti del Terzo Polo, le telefonate di Daniela Santanchè sono arrivate di buon mattino. “Con Forza Italia non si ragiona. Voi, in caso, che fate?”. E che la senatrice lombarda se lo sia preso a cuore, l’incarico di procacciare voti, lo dimostrerà del resto qualche ora dopo, quando s’avvicinerà al Cav., lo vezzeggerà un po’, lo prenderà sotto braccio e lo condurrà fin dentro il catafalco. “Grande Daniela, un altro voto in più”, sorridono i suoi colleghi. Nel frattempo, però, i vertici del gruppo grillino venivano avvicinati da Luca Ciriani: una battuta con Mariolina Castellone, una pacca sulla spalla a Marco Croatti. “Nel decomporsi della maggioranza, c’è un po’ di opposizione che proprio opposizione non è”, maligna il dem Alessandro Alfieri.