Il saluto di Draghi ai ministri è un insegnamento finale alla politica

Niente musi lunghi e sguardi in tralice, questa volta, quando verrà il momento della cerimonia della campanella, nella sala delle Galere. Lo stile con cui il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ringraziato, e detto quel che c’era da dire, ai membri del suo governo – nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri durato mezz’ora ma tutt’altro che formale: si è approvato tra l’altro il Documento programmatico di bilancio – è l’ultimo gesto di buon esempio che Mario Draghi dona al nostro paese. La sua ultima indicazione, alla new wave parlamentare e del prossimo governo, di come vanno interpretati i ruoli istituzionali. Salutando i colleghi dell’esecutivo, ha usato poche parole per indicare contenuti precisi: “Voglio ringraziare tutti voi per il lavoro che avete svolto in questo anno e mezzo. Avete fronteggiato una pandemia, una crisi economica, una crisi energetica, il ritorno della guerra in Europa. Avete organizzato la campagna vaccinale, scritto e avviato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato un numero enorme di misure di sostegno economico. Dall’organizzazione dei vertici G20 al sostegno immediato e convinto all’Ucraina, avete reso l’Italia protagonista in Europa e nel mondo”.

