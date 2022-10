Meloni prepara i colonnelli al gran sacrificio, ma ce l'ha con Salvini

Sarà stato il richiamo della foresta. La voglia di non passare per “normalizzata” o “draghiana” davanti ai suoi colonnelli. O forse le bordate di Giorgia Meloni al governo in carica sono state usate come un balsamo sulle ferite di chi l’ascoltava: il direttivo nazionale di Fratelli d’Italia. Una comunità che per l’eterogenesi dei fini – bloccare le velleità di Lega e Forza Italia – potrebbe trovarsi in gran parte fuori dal governo per far spazio ai tecnici. “Se la competenza dovesse essere trovata al di fuori degli eletti, a partire da FdI, questo non sarà certo un limite”, è stata la frase della premier in pectore che ha riempito la sala di Via della Scrofa di un’aria pesante: quella del gran sacrificio.

