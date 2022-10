Emiliano “salva” il dg dell'Arpal candidato alle politiche con Calenda. Che ora minaccia espulsioni

La leader di FdI e quello del Carroccio non si incontrano, ufficialmente per motivi d’agenda. Dal sesto piano della Camera, dove la premier in pectore è rintanata, emerge un certo fastidio per i desiderata salviniani. “Queste liste sono ininfluenti, non servono a nulla se non a voi giornalisti”, taglia corto un meloniano di fiducia. Dalla Lega non la pensano così