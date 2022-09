Monastero Salvini, riunisce i leghisti e insiste sul Viminale. Per la base è "abusivo"

Al nord pensano alla via giudiziaria per cacciarlo, a Roma resta ancora segretario e convoca i suoi. Telefoni imbustati per evitare fughe di notizie. I precetti del capo

Non "ce l’hanno più duro”. Matteo Salvini glielo ha ammosciato. Quasi cento parlamentari leghisti si sono dovuti umiliare. Erano stati convocati alle ore 15, in via della Mercede, a Roma, sala Umberto, per ricevere il saluto del “capo”. Era il loro primo giorno di scuola. Prima di entrare sono stati costretti a spogliarsi dei loro telefoni, a imbustarli. Doveva essere una festa e l’ha ridotta a un concorso pubblico di potenziali imbroglioni: “Via i telefoni!”. Come può un partito fidarsi di Salvini se Salvini non si fida del suo partito? Se fosse davvero ministro dell’Interno Salvini sarebbe costretto a cacciare Salvini. Per lo statuto della Lega è un segretario “abusivo”.