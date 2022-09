Il Terzo polo al Gianicolo per riprendersi ‘la grande bellezza' di chi “non dice sempre no”

Cala il sipario sulla campagna elettorale e il sole dietro al Gianicolo mentre sul palco conclusivo del Terzo polo la band dal vivo scalda il pubblico di sostenitori al ritmo di “I still haven’t found what I am looking for”. Invece loro, i leader di Azione e di Italia Viva Carlo Calenda e Matteo Renzi, hanno cercato e (sperano) trovato la formula per raggiungere la “doppia cifra”, quella che, dicono, metterebbe in sicurezza l’agenda Draghi e anche Mario Draghi alla guida di un futuro governo non populista e non sovranista, nel caso – questa l’altra speranza – che la destra non abbia la vittoria landslide già annunciata ma una vittoria a metà. E la formula è quella dell’Italia “del sì”, che non dice “no” come il Pd “farmaco generico” del M5S, dice da giorni Renzi, mentre Calenda rassicura a modo suo sulla tenuta di quella che viene chiamata “la strana coppia”: io e Renzi non siamo amici, mai stati amici, ma la vediamo allo stesso modo su molte cose.

