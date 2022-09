Il M5s candida in Puglia un negazionista della pericolosità della Xylella

Il partito del ministro dell'Agricoltura in Puglia punta sul prof. Nicola Grasso, giurista che definiva “presunta malattia delle piante” la strage degli ulivi pugliesi: per lui il piano per fermare il batterio era un complotto. La realtà parla di 21 milioni di alberi infetti e un miliardo di danni

“Si scaldano i cuori dei banchieri, figuratevi quello di un ingegnere triestino...” L’ultima volta, subito dopo la fine del governo Draghi, Stefano Patuanelli si era presentato commosso all’assemblea nazionale della Coldiretti, dove aveva ricordato l’impegno del governo nel contrasto alla Xylella, il batterio che fa seccare gli ulivi. Ieri il ministro dell’Agricoltura è tornato a parlare all’associazione degli agricoltori in occasione della “Settimana internazionale dell’olio extravergine di oliva”. Patuanelli avrebbe dovuto portare con sé Nicola Grasso, costituzionalista dell’Università del Salento, candidato dal M5s in Puglia, che per anni si è battuto in piazza e nei tribunali per contestare la pericolosità della Xylella: era tutto un complotto dei poteri forti contro gli ulivi pugliesi, diceva.