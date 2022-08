La sfida tra Salvini e Meloni per accaparrarsi le macerie di Forza Italia. E pure Calenda ci spera

Chissà se davvero, come malignano i colonnelli lùmbard, forse istigati da quella vecchia volpe di Bobo Maroni, nell’umiliazione di Giancarlo Giorgetti nelle liste elettorali ci sia una logica, e che questa vada ricercata “nella volontà di Salvini di volersi fondere con Forza Italia subito dopo il voto, affidando agli azzurri la corrente moderata”. E chissà se davvero, come dice chi raccoglie i suoi sfoghi più riservati, Giorgia Meloni s’è convinta che Fratelli d’Italia possa diventare la casa di “tanti conservatori moderati”, cioè appunto dei forzisti in rotta il 26 settembre. Sta di fatto che la disfida interna al centrodestra tra Donna Giorgia e il Capitano pare consumarsi anche qui: nel rivendicare a sé le spoglie del partito del Cav., sapendo che anche Calenda è interessato alla questione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE