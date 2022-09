Il caro energia spinge i populisti a rinnegare il loro anti europeismo. Un cortocircuito da sballo

Tra i piccoli miracoli politici realizzati da Mario Draghi durante la sua esperienza a Palazzo Chigi ce n’è uno che riguarda una novità imposta dal presidente del Consiglio all’interno del dibattito pubblico. La novità è ben visibile in questi giorni, in questi giorni di grande crisi energetica, e la si può riscontrare ogni qualvolta un leader con un passato populista, un leader come Giorgia Meloni o un leader come Matteo Salvini, formula le sue proposte per provare a risolvere i problemi dell’Italia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE