Cappato, le firme raccolte su chiavetta e il diritto di tribuna

Respinta la raccolta digitale del radicale per le prossime elezioni del 25 settembre. Un peccato, anche per il Pd, non avergli trovato un posto in lista

Lui ha detto subito “ricorreremo”. Perché combattere contro le regole “farraginose” che muovono (o tengono ferma) la democrazia, litigando nei tribunali, è il suo stile di lotta preferito. Ma al momento in cui le chiacchiere tendono verso lo zero, e la possibilità di presentarsi alle elezioni del 25 settembre può sfumare, resta che le firme digitali (su chiavetta Usb) per presentare le candidature della lista Referendum e democrazia sono state respinte. In tutti i tribunali in cui sono state presentate.