Domani sul Foglio l'intervista a Berlusconi. “FdI e Lega? Li aiuteremo ad avvicinarsi al Ppe”

“Draghi? Spero che dopo le elezioni continui a svolgere un ruolo importante in Italia”, dice il presidente di Forza Italia a Claudio Cerasa. Ecco un'anticipazione. Il colloquio integrale nel quotidiano in edicola venerdì 19 agosto

In un'intervista che comparirà domani sul Foglio, concessa al direttore Claudio Cerasa, l'ex presidente del Consiglio e presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, spiega perché si augura che i suoi alleati, Fratelli d'Italia e Lega, possano fare un passo nel Ppe: “L’ingresso nel Ppe significa l’adesione ad una precisa visione dell’Europa e del ruolo dell’Italia in Europa. Un’Europa basata sui valori giudaico-cristiani, sul modello liberale, sulla sussidiarietà. Io sono certamente molto favorevole all’allargamento dell’area che fa riferimento al Ppe in Italia. Se i nostri alleati vorranno intraprendere un percorso di questo tipo, noi naturalmente li aiuteremo”. Berlusconi, spiega poi come immagina il futuro di Mario Draghi: “Già da molti anni sono stato io volere Mario Draghi alla guida di Bankitalia e poi della Bce, superando la resistenza della signora Merkel. Sono stato ancora io il primo a indicarlo alla guida del governo di unità nazionale. Ovviamente non posso che essere favorevole al fatto che continui a svolgere un ruolo importante, per l’Italia, anche dopo le elezioni. E in generale ho detto più volte che non disperderemo quanto di buono ha fatto il governo Draghi, anche nella scelta delle persone, naturalmente”.