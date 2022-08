Come non affogare il riformismo nelle beghe delle candidature

Scrivo queste note senza sapere con certezza come si è conclusa la riunione delle Direzione nazionale del Pd sulle proposte di candidature della segreteria. E parto da una osservazione di metodo. Se un partito è ancora un partito tradizionale, con la sua tipica struttura “democratica” su base territoriale (circoli, organi provinciali e regionali), dovrebbe esistere un metodo comunemente accettato che gli consenta di scegliere le candidature quando incombono elezioni e si tratta di affermare una chiara linea politica. Non sempre e non necessariamente i candidati che emergono nelle, e sono sostenuti dalle, strutture territoriali sono quelli più adatti a esprimere questa linea. E, stante la diversa forza del partito in diversi contesti territoriali (le regioni ex rosse, i grandi centri urbani), il fenomeno dei “paracadutati” – candidati della direzione nazionale che tolgono il posto ad alcuni di quelli sostenuti dalle strutture locali – si pone inevitabilmente. Ma in proposito dovrebbero essere condivise regole certe, che pongano un limite alla discrezione della direzione nazionale e alla linea politica che questa intende far prevalere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE