L'operazione verità nella campagna elettorale di Giorgia Meloni

In vista di settembre la leader di Fratelli d'Italia lancia la “due diligence Italia”: i conti del paese. Nella corsa al voto mette le mani avanti in previsione della Finanziaria e resta cauta per preservare la reputazione a livello internazionale

Un’operazione verità sullo stato dei conti pubblici, sulla situazione economica generale del paese, sui progetti del Pnrr e sulla capacità dell’Italia di riuscire a spendere quei soldi. Questo è il progetto, per certi versi inedito in una campagna elettorale, che i più stretti consiglieri di Giorgia Meloni stanno coltivando e proponendo alla leader. La situazione, come ha detto anche Mario Draghi giovedì in conferenza stampa, “richiede consapevolezza da parte del sistema politico e credibilità internazionale”.