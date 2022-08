Rai “matricola”. La Lega attacca il Tg1 (in nome della Meloni)

Se li utilizzi tu è “infornata”. Se li seleziono io è “competenza”. Dal sottosuolo Rai. Comunicato del 3 agosto a firma Lega-Fi: “Stop a ennesima infornata di giornalisti di centrosinistra a cominciare dal tg della rete ammiraglia”. Diciamo subito che il comunicato è mezzo sbagliato e che la cosiddetta “infornata” non riguarda il Tg1 ma i programmi del day time. Sono quelli gestiti dalla direttrice Simona Sala ma in questo periodo di campagna elettorale vengono ricondotti alla testata, il Tg1. Ecco perché il riferimento al Tg1. I bersagli, nel dettaglio, sarebbero Alberto Matano e Serena Bortone alla guida de La Vita in diretta. Il comunicato è tuttavia importante per due motivi.

