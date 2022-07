Cairo va all'assalto della Rai e chiede un canone anche per La7

Una sentenza europea stabilisce che il canone non può più andare in bolletta. E l'imprenditore rilancia una vecchia battaglia: “Credo che anche noi avremmo diritto a una sorta di tax credit per trasmissioni come Di Martedì”. Nuovi guai in vista per la tv pubblica

Il canone? A noi! In Rai scioperano, litigano, hanno il problema del camerierismo (chi fa meglio il cameriere della politica). Se foste la concorrenza cosa suggerireste al governo? Dateci il canone: noi lo facciamo meglio. Lo ha detto infatti Urbano Cairo riprendendo una vecchia battaglia della sua La7: “Credo che anche noi avremmo diritto a una sorta di tax credit per trasmissioni come Di Martedì”. Hanno un cariola di trasmissioni di informazione. Il solo Enrico Mentana è in pratica un canale all news. Qualcuno dice: fantasia. Il canone resterà per sempre alla Rai. Non è fantasia. Per la Rai si presenterà presto il problema. Una sentenza europea stabilisce che non può più andare in bolletta. Bisognerà inventarsi qualche altra cosa perché se si torna alla formula antica è da vedere quante saranno le entrate. E però, c’è pur sempre la pubblicità. Magari! C’è stata una riforma, si chiama Tusmar, che ha imposto flessibilità e tetti.