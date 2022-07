Sull'immigrazione la Lega va contro gli interessi del nord

Salvini al governo chiedeva il decreto flussi. Ora invece lo vuole affossare nonostante il ministro Garavaglia avesse sottolineato che l’unico modo per soddisfare la domanda di lavoro nel turismo è facilitare le procedure per l’ottenimento del visto degli stranieri

Il decreto semplificazioni è passato col voto contrario delle forze di centrodestra sulle norme che facilitano le procedure per l’ottenimento del visto di chi vorrebbe entrare in Italia per lavorare, pur avendo precedenti per immigrazione clandestina. Dietro questo voto ci sono due dati: uno di merito e uno politico.