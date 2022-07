L'algebra di Salvini e Cav. per fermare Meloni. Lei non ci sta: "O regole chiare o per la mia strada"

Lega e Forza Italia "vogliono sommare le volontà" per la premiership. Ogni partito di centrodestra cerca piccole alleanze per superare l'alleato. Mediaset reclutata da FI. I volti nuovi del Carroccio

Siamo sicuri che il centrodestra vuole vincere le elezioni? Cominciamo dall’algebra secondo Salvini e Berlusconi. Per evitare che Giorgia Meloni possa fare il premier le stanno proponendo questo metodo: “Chi prende più voti è il primo partito ma per scegliere il premier bisogna sommare le volontà dei partiti”. Si incontreranno mercoledì tutti e tre, ma Meloni ha già detto al Cav.: “Ti ho portato rispetto quando ero al due per cento, ma ora tu devi rispettare me che sono sopra il 20. Ti chiedo un’alleanza chiara, un percorso solido anche dopo il voto, altrimenti ognuno per la sua strada”. E’ il centrodestra che per paradosso può sconfiggere il centrodestra.