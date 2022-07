Carlo Cottarelli: "Da questa crisi il governo può uscirne rafforzato"

Sono le ore che precedono l’arrivo del premier Mario Draghi in Senato e l’economista Carlo Cottarelli, già commissario alla spending review durante il governo Letta ed ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del FMI, osserva da Washington il panorama concitato della vigilia, con partiti e leader alle prese con riunioni, dichiarazioni e fughe di notizie. Dall’estero, intanto, continuano ad arrivare apprezzamenti pro Draghi, comprese le parole del Financial Times: “…La migliore prospettiva è che Draghi continui a essere presidente del Consiglio il più a lungo possibile… sarebbe molto meglio concedergli il tempo di portare avanti le misure fondamentali nei prossimi mesi”. E se le lodi internazionali confermano il riverbero di autorevolezza che l’Italia guidata da Draghi ha avuto in questo anno e mezzo, l’elenco dei problemi già aperti che senza Draghi si aggraverebbero è lungo, dice Cottarelli, tanto più sullo sfondo della guerra in Ucraina: “Intanto, c’è sul tavolo la questione del prezzo del gas e del tetto al prezzo del gas, questione che si collega al tema della diversificazione degli approvvigionamenti e della transizione energetica. E poi: incombe l’urgenza tassi d’interesse, con relativa gestione di un aumento degli stessi a livello europeo. Vediamo quale posizione prenderà la Bce domani (giovedì, ndr), ma non si può escludere uno scenario di turbolenza, come non si può escludere per il futuro di dover ridisegnare il quadro dei conti pubblici europei”.

