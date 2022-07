Vertice Pd con Letta, Bettini dalla Thailandia difende Conte: "Pone temi sociali"

L'ideologo del governo giallorosso e grande amico dell'ex premier si è collegato al vertice dem convocato dal segretario dopo l'incontro con Draghi

Goffredo Bettini è tornato. In collegamento da Koh Samui, in Thailandia, il monaco dem ha partecipato al coordinamento del Pd, un organismo ristretto che il segretario Enrico Letta ha convocato poche ore dopo l'incontro con Mario Draghi.

Il leader del Nazareno ha fatto trapelare ottimismo sulla possibile ricomposizione della crisi. Ma ecco che Bettini da fine analista ha voluto prendere le difese di Giuseppe Conte, leader che in questi mesi sarebbe stato "maltrattato". L'ideologo del governo giallorosso, nonché grande confidente dell'ex premier tanto da invitarlo al suo compleanno, ha preso la parola per circa cinque minuti. Innanzitutto si è ripresentato ai dirigenti del Pd spiegando il motivo di questi mesi di silenzio ed esilio che si è imposto. "Cari compagni, ho preferito in questo periodo non rilasciare dichiarazioni pubbliche per non essere strumentalizzato. Posso dire a proposito di quanto sta accadendo ora in Italia che sarebbe un errore sottovalutare le istanze portate da Giuseppe: il governo non può cadere sull'agenda sociale".

L'intervento di Bettini, in veste avvocato dell'Avvocato del popolo, è sembrato non essere in linea con il sentimento prevalente dei vertici del Pd. Il coordinamento è composto dalla segreteria, dai ministri, dagli ex ministri e dai principali sindaci del Partito democratico, in più ne fanno parte gli ex dirigenti apicali.