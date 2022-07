"L'Europa vede la crisi italiana con costernazione" ci dice Pina Picierno

Le dimissioni di Mario Draghi, viste dall’Unione Europea, lasciano chi osserva in apprensione. Lo dice il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni, intervistato dal Messaggero, alludendo alle “acque agitate” in cui versa l’Italia, e di fronte alle quali “la stabilità è un valore in sé”. E lo dice anche il vicepresidente pd del Parlamento europeo Pina Picierno: “Gentiloni parla di ‘preoccupato stupore’, e direi anche che dall’Europa la crisi italiana viene vista con costernazione, tanto più data la stima di cui gode Mario Draghi, che ha riportato il nostro paese al centro della scena in consessi da cui si trovava escluso. Non solo: ci troviamo in una tempesta, in un periodo complesso per la sovrapposizione di fattori critici: la guerra, l’inflazione, la crisi energetica e anche la crisi alimentare, aspetto spesso sottovalutato. Ne parlavamo ieri con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: la crisi alimentare, la difficoltà nell’approvvigionamento di cereali per i paesi che da questo punto di vista dipendono da Russia e Ucraina, rischia di creare una minaccia alla stabilità della zona mediterranea. E questo si aggiunge alla lista di crimini – li chiamo proprio così – derivanti dalla guerra. In questo quadro, con la prospettiva di un flusso migratorio senza precedenti, e con i problemi causati dalla pandemia ancora aperti, l’ultima cosa che ci serve è una crisi di governo”.

