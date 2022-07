Nel Lazio il Pd fa bum. Il vice Foschi contro il segretario Astorre

Il Pd del Lazio implode sulle elezioni regionali. Sul nome del candidato che dovrà tentare di succedere a Nicola Zingaretti. Il segretario Bruno Astorre è in minoranza. Ecco cosa dice al Foglio il suo vice Enzo Foschi: “Da parte di Astorre c’è stata una chiusura incomprensibile su qualsiasi mediazione”. Se non è una sfiducia formale, poco ci manca. “A me – prosegue Foschi – sembra allucinante che si sia esautorata la coalizione dalla scelta dello strumento più adatto con cui scegliere il candidato o la candidata”. Nella direzione che si è svolta al Nazareno lunedì pomeriggio la questione che ribolliva sotterranea da settimane è esplosa. Tutte le anime del partito sono intervenute per criticare la fuga in avanti di AreaDem. La corrente di Dario Franceschini – che in Lazio è rappresentata dal segretario regionale Bruno Astorre – ha annunciato la candidatura del vicepresidente della Regione Daniele Leodori a delle primarie che però non erano ancora state né annunciate, né previste. “E’ stato un passo in avanti sbagliato “, sintetizza Foschi. Mezzo partito – zingarettiani e manciniani in testa – ha chiesto un passo indietro a Leodori, e ad Astorre di intervenire. La questione è questa: nella precedente direzione regionale era stato approvato un ordine del giorno che prevedeva l’istituzione di un tavolo di coalizione con tutti gli alleati oggi in consiglio regionale – dal M5s ad Azione, da Italia viva alla sinistra –. L’obiettivo? Stilare insieme i dieci punti programmatici, ma, soprattutto, stabilire il metodo per la scelta del candidato, non escludendo, né avallando l’ipotesi primarie. Le candidature a queste “eventuali primarie” sono fioccate lo stesso. Prima l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, poi proprio Leodori. “Evidentemente si sono dimenticati di quell’ordine del giorno, ma così rischiamo di perdere”, chiosa sarcastico Foschi. E la reazione, in effetti, c’è stata subito. Valentina Grippo, consigliera regionale di Azione, ha smesso di partecipare ai tavoli della coalizione. Calenda non è disponibile alle primarie. Non è un fatto irrilevante, perché per vincere in Lazio servirà una coalizione larghissima. E Calenda a Roma, meno di un anno fa, ha preso il 20 per cento.

