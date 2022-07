Lo ius scholae migliorato di Forza Italia

Il Partito democratico ha deciso di dare battaglia su due leggi di iniziativa parlamentare, quella sulla cittadinanza, che diventerebbe diritto per i figli di stranieri nati in Italia o che frequentino un ciclo scolastico (cinque anni) nel nostro paese – ius scholae – e quella che liberalizza la coltivazione di cannabis. Si tratta di temi di diversa urgenza – la revisione della legge di cittadinanza, ferma da trent’anni, di più – ma sui quali non c’è il consenso dell’intera maggioranza di governo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE