La legge sullo ius scholae è giusta, ma serve una versione più seria

I legislatori, e soprattutto le istituzioni scolastiche, devono sapere che la cittadinanza per via di scolarizzazione deve essere un percorso serio, non la nuova edizione del “foglio di carta” all’italiana

Arriva in Aula a inizio settimana dopo attese, polemiche e rimandi durati anni la proposta di legge che ora, nel testo del cinque stelle presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, si chiama “ius scholae”. Prima di arenarsi nella scorsa legislatura – quando si provò a sostituire la vigente legge dello ius sanguinis con quella dello ius soli, ovvero il diritto di cittadinanza basato sulla nascita nel territorio dello stato – e poi ancora nel 2019, il titolo era invece ius culturae. Nel contenuto la proposta attuale è in pratica la stessa: un minore potrà acquistare su richiesta la cittadinanza se abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente per almeno 5 anni uno o più cicli scolastici presso istituti del sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale.