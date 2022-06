Il serafico Draghi. I giorni perduti su una risoluzione che non dice "niente"

Roma. Non era preoccupato, non era infastidito, non “era niente”. Raccontano che ieri mattina, in molti, funzionari, collaboratori, tutti quelli che hanno visto entrare Mario Draghi a Palazzo Chigi, si siano chiesti: “Ma come fa a essere così serafico? Come fa a essere così tranquillo? Qui sta precipitando tutto e lui non dice niente”. Quando si è seduto al Senato, ed erano le 15.03, mancava perfino l’accordo sulla risoluzione e lui, ancora, non diceva niente. C’è chi scommette sui numeri, sui cavalli, sulle squadre di calcio. Draghi aveva scommesso che non sarebbe “accaduto niente”. Ha vinto, ma avendo scommesso su “niente” non si vince “niente”. Mentre ricordava ai senatori che “l’unità è fondamentale” e che il sostegno all’Ucraina non sarebbe venuto meno, “così come questo Parlamento ci ha dato mandato di fare”, i Pietro Bembo di Giuseppe Conte, i finissimi grammatici del M5s, litigavano ancora sull’importanza che ci fosse la dicitura “necessario coinvolgimento delle Camere”. Essendo figure che la storia presto consegnerà all’oblio pretendevano il doppio aggettivo “ampio”. E’ sempre così, chi è debole ha bisogno di alzare la voce, di fare capire al mondo che conta qualcosa. Lo fa con le armi che ha. Il M5s ha usato il dizionario. Erano passati pochi minuti dal momento in cui Draghi aveva preso la parola ma bastava guardare la smorfia dei ministri Federico D’Incà e Giancarlo Giorgetti per capire che l’accordo non c’era. Sotto i fogli del discorso che Draghi scorreva, testo che nessuno possedeva (è stato sbobinato alla fine) gli passavano le miserie, anche, linguistiche del nostro tempo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE